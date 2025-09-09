Nell’entroterra Finalese l’arte incontra la natura: sabato 13 settembre a Monte Cucco il {te}che Festival 2025

Dopo l’appuntamento di luglio a Finalborgo tra installazioni, performance e danza contemporanea, Il 13 settembre {te}che Festival porta il suo cuore creativo nell’entroterra Finalese, precisamente a Monte Cucco, trasformando l’anfiteatro naturale e le rocce del “grottone” di Orco Feglino in un palcoscenico sospeso tra cielo e terra.

{te}che Festival 2025 prosegue il suo percorso diffuso con una giornata speciale, dove pratiche corporee e performance site-specific che intrecciano corpo, paesaggio e bellezza animeranno una location unica e mozzafiato.

La giornata si aprirà con una sessione (gratuita) di yoga in natura, un’occasione per ritrovare armonia e respiro immersi nel verde. Seguirà un laboratorio di danza verticale tra gli alberi, curato dalla compagnia LINEAdARIA Vertical Dance, che inviterà i partecipanti a esplorare nuove prospettive di movimento in dialogo con il paesaggio. Nell’anfiteatro naturale si svolgerà anche un laboratorio di tessuti aerei, per avvicinarsi all’esperienza fisica e poetica del volo.

Il momento clou della giornata sarà la performance site-specific della compagnia TUMBLERART (Udine), che presenterà uno spettacolo di forte suggestione con i tessuti sospesi tra le pareti di roccia del “grottone”: un incontro fra natura e gesto artistico, in cui il corpo diventa parte integrante del paesaggio. Ore 18.00 ingresso libero.

{te}che Festival è un festival diffuso di arti performative, visive e sonore, curato dell’Associazione Culturale Emsteludanza, che da luglio a dicembre porta spettacoli, installazioni e pratiche artistiche in spazi storici, naturali e urbani. L’edizione 2025 integra e amplia l’esperienza del Piccolo Festival delle Culture Verticali, sempre curato dall’associazione, confermando l’attenzione al dialogo tra arte, natura e paesaggio.

La giornata inizierà alle 9:30 con una sessione di yoga tenuta da Pamela Rossignolo. A seguire, dalle 11:15 alle 13:15, si terrà un laboratorio di danza verticale tra gli alberi curato dalla compagnia LINEAdARIA. Il pomeriggio, alle 15:30, la compagnia TUMBLERART proporrà un workshop di tessuti aerei, che culminerà alle 18:00 con uno spettacolo mozzafiato. Per partecipare ai laboratori di danza verticale e tessuti aerei, che sono a numero chiuso, è necessario prenotarsi scrivendo a info@emsteludanza.it.

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Emsteludanza, con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e del Comune di Finale Ligure, e il supporto di Mudif Museo Diffuso del Finale, Question Mark, Nuovofilmstudio e Comune di Orco Feglino.