 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 10:47

Savona, occupazione abusiva di suolo pubblico, attività commerciale sospesa per due giorni

Il negozio coinvolto era già stato sanzionato nei mesi scorsi e aveva ricevuto una diffida dal Comune

Savona, occupazione abusiva di suolo pubblico, attività commerciale sospesa per due giorni

Un negozio in via Nazario Sauro, dovrà sospendere l’attività di vendita al dettaglio per due giorni, il 25 e 26 settembre 2025. La decisione è stata presa dal Comune seguito di ripetute violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico accertate dalla Polizia Municipale. L'attività commerciale era già stata sanzionata nell’ottobre 2024 e nell’aprile 2025. Dopo una diffida formale inviata dal Comune lo scorso aprile, la società era incorsa in una nuova violazione il 18 giugno 2025, che ha fatto scattare la sospensione prevista dalla Legge 77/1997.

In base alla legge, in caso di ripetuti abusi sull’occupazione di suolo pubblico, viene disposta la sospensione dell’attività commerciale per un massimo di tre giorni.

Contro il provvedimento il gestore del negozio potrà possibile presentare ricorso al Tar entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium