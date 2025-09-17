L'Avis Varazze spegne 75 candeline

L’Avis di Varazze, una delle 3.300 sedi italiane dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, domenica 28 settembre celebrerà un traguardo particolarmente importante: il 75° anniversario della sua fondazione, avvenuta il 12 ottobre 1950 grazie all’iniziativa del dottor Giuseppe Massone che, insieme ad altri 18 concittadini, costituì la sezione locale a nome e per conto dell’intera comunità.

In occasione di questa ricorrenza eccezionale, l’Avis Varazze sarà ospite d’onore alla XIV edizione del “Lanzarottus Day”, che si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025, e prenderà parte alle celebrazioni previste per la giornata di domenica.

Il programma dei festeggiamenti si aprirà alle ore 9.00 con il ritrovo dei partecipanti nel cortile antistante Palazzo Beato Jacopo, lato via Aurelia, in corso Matteotti davanti al Kursaal Margherita, dove si svolgerà l’accoglienza delle consorelle e dei partecipanti. Seguirà la sfilata in corteo verso la Parrocchia di Sant’Ambrogio, dove alle ore 9.30 verrà celebrata la Santa Messa.

Alle ore 10.30, in Piazza Sant’Ambrogio, si terrà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, accompagnata da un momento di ricordo per i donatori defunti. Poco dopo, alle 10.45, partirà nuovamente il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale Cardinal Cagliero, che percorrerà via Campana e via Caduti per la Libertà, attraverserà i Giardini Avis per poi dirigersi verso la passeggiata con arrivo al Kursaal Margherita.

Qui, alle ore 11.00, si terrà l’accoglienza delle autorità, il discorso della presidente, le premiazioni dei soci donatori e l’omaggio delle consorelle e degli invitati.

Parallelamente, per celebrare la lunga storia dell’associazione, sarà allestita nei locali dell’ex palazzo comunale in Piazza Beato Jacopo una mostra fotografica che ripercorre il cammino dell’Avis Varazze dal 1950 ai giorni nostri. La mostra sarà visitabile sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, e domenica 28 settembre dalle ore 8.00 alle 12.00.

Fondata sui valori della democrazia, della libera partecipazione e del volontariato, l’Avis rappresenta oggi la più grande organizzazione italiana di volontariato del sangue e, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa il 70% del fabbisogno nazionale. Si tratta di un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un obiettivo di interesse pubblico: assicurare la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità. La sua missione si realizza attraverso la promozione della cultura del dono, la chiamata dei donatori e, in alcuni casi, anche la raccolta diretta di sangue, in collaborazione con le strutture ospedaliere pubbliche. In questo spirito di solidarietà e impegno, Avis Varazze festeggia i suoi 75 anni di vita e di servizio alla comunità.