Scontro tra due moto e un’auto in via Ignazio Scotto: soccorsi sul posto

Incidente stradale questa sera in via Ignazio Scotto, a Savona, dove due moto e un’auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

L’allarme ai soccorsi è stato lanciato poco dopo le 20.

Sul posto sono immediatamente intervenute tre ambulanze delle pubbliche assistenze: i volontari della Croce Oro Mare di Albissola e di Savona, insieme a quelli della Croce Bianca di Savona. Presenti anche il personale medico del 118 con l’automedica e gli agenti della Polizia Locale per regolare il traffico e i rilievi del caso.

Due persone sono state portate in codice giallo al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona e una in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.