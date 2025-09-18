Savona tra gioco e prevenzione: tutti i dati e i numeri nella provincia

Nel territorio savonese il fenomeno del gioco d’azzardo presenta caratteristiche complesse: tradizione radicata del gioco fisico, crescita costante del gioco online, impatti sociali sempre più visibili. Questo articolo ricostruisce i numeri principali nella provincia di Savona, con lo sguardo sui dati recenti, le tendenze emergenti e le risposte messe in campo da istituzioni locali per la prevenzione e il sostegno.

Gioco fisico: slot, presenze, concentrazione

Savona è da tempo tra le province liguri con la maggiore densità di apparecchi da gioco fisico. I numeri riferiti agli anni intorno al 2016 riportavano che nella sola città di Savona ci fossero circa 550 slot machine, mentre in tutta la provincia se ne contavano circa 2.200. Queste cifre collocavano Savona tra le realtà con più elevata presenza di slot fisiche rispetto ad altre zone della Liguria. Questo numero di dispositivi fisici comporta una seria esposizione della popolazione locale al rischio, anche perché la presenza capillare di sale slot, bar, locali con video-lotterie, può generare fenomeni di uso problematico, specie nei quartieri con minore controllo sociale o in zone più svantaggiate. Negli anni i numeri sono cresciuti e ricordiamo anche che la Liguria è anche sede del casinò di Sanremo che nel 2025 ha celebrato i 120 anni di storia. Siamo dunque in una zona in cui il gioco d’azzardo è tradizione.

Gioco online: trend, spesa, impatto

Negli ultimi anni i dati di Liguria e provincia di Savona mostrano una tendenza chiara: la crescita del gioco online. Nel 2023, le province liguri di Imperia, La Spezia e Savona, rientrano nella classifica nazionale dell’azzardo in rete in posizioni ben al di sotto della media nazionale, ma con valori pro capite di spesa via web che continuano a salire. Per la provincia di Savona, nel 2023, la spesa per il gioco online si attestava intorno ai 2.045 euro pro capite, che la colloca al 40° posto tra le province italiane. A Imperia è più alta (2.397 €/capita), a La Spezia leggermente inferiore (2.111 €/capita); Genova invece è al 56° posto con 1.510 €/capite, sotto la media nazionale.

La crescita del gioco online non è un fenomeno che riguarda solo Savona, ma l’Italia intera. Uno dei motivi di questo boom è da ricercare sicuramente nelle promozioni che le piattaforme di gioco mettono a disposizione ogni mese, come i bonus benvenuto senza deposito del mese di settembre, che permettono di usufruire di vantaggi esclusivi in grado di catturare l’attenzione dei neofiti o a mantenere attivi i giocatori più esperti nel tempo, oltre a fattori tecnologici come la diffusione della rete ad alta velocità e la facilità di accesso via smartphone. È importante ricordare che la spesa online, pur quando “legalizzata”, deve essere sempre fatta in modo consapevole, approfittando anche dei molti strumenti che i siti di gioco offrono, come ad esempio sistemi di autoesclusione, impostazione dei limiti di deposito e di spesa, nonché verifica dell’età per tutelare le fasce più giovani.

Prevenzione, ascolto, azione istituzionale

Davanti a questi numeri il Comune di Savona, l’ASL2 savonese e la Regione Liguria hanno messo in campo una serie di azioni per prevenire e mitigare l’impatto del gioco d’azzardo, soprattutto tra i giovani e le loro famiglie. Uno degli esempi più concreti è il Centro “Generazioni in Gioco” (GIG) aperto a Savona alla fine del 2021, in Corso Italia 15r. È un servizio non sanitario dedicato agli under-25, un ambiente di prima accoglienza, ascolto e accompagnamento gratuito, che offre attività culturali, ludiche, formative, sostegno ai genitori. Dal lancio sono transitati oltre cento ragazzi alla ricerca di supporto e dialogo.

Parallelamente opera il SerD Savona, il Servizio Dipendenze, che fornisce supporto clinico, psicologico, valutazioni, interventi di cura per il disturbo da gioco d’azzardo, counseling, terapie, inserimenti socio-riabilitativi. Anche la Regione Liguria ha sviluppato un Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), che include misure preventive (informazione, sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri), regolamentazione degli orari o delle tipologie di apparecchi, azioni per il contrasto dell’illegalità collegata al gioco. Il lavoro istituzionale tenta di coniugare la necessità di tutela della salute pubblica con la consapevolezza che il gioco, quando regolamentato, è un’attività legale e parte di una libera scelta individuale, ma che occorre garantire che tale libertà non sfoci in danno.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.