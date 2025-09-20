Millesimo nel prestigioso circuito dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco

Il Comune di Millesimo entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. L’iniziativa riunisce i comuni francesi e italiani che, nel corso della loro storia, hanno avuto un legame con la famiglia Grimaldi di Monaco. Partendo da questo filo conduttore, l’obiettivo è quello di sviluppare un progetto di promozione turistica e culturale a livello internazionale che, grazie al prestigio del Principato, offre ai territori coinvolti una visibilità unica, valorizzando al tempo stesso i luoghi e i prodotti tipici locali.

“Grazie alle preziose ricerche dello storico studioso Andrea Carnino, siamo riusciti a risalire a questo storico legame e siamo onorati di essere tra i 46 comuni italiani che fanno parte dell’associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco. Con l’ingresso tra i Siti Storici dei Grimaldi, Millesimo entra a pieno titolo in un percorso culturale e turistico che unisce le località legate al Principato di Monaco, rafforzando la sua identità e aprendo nuove prospettive di valorizzazione e promozione internazionale. Il primo appuntamento ufficiale è previsto per il 10 ottobre con l’invito del Principe Alberto di Monaco a tutti i Sindaci dei Comuni Associati per celebrare il decimo anniversario della nascita dell’Associazione", spiega il sindaco Francesco Garofano.

Il legame tra Millesimo e i Grimaldi di Monaco ha radici nella storia antica infatti, Enrico II° Del Carretto con atto ufficiale del 9 novembre 1206 fondò il Comune di Millesimo, concedendo franchigie agli abitanti. Il paese passò poi a Giacomo, figlio di Enrico II, il quale da Caterina da Marano, ebbe diversi figli, tra questi Aurelia, che sposò in prime nozze Lanfranco Grimaldi, Vicario di Provenza. Dalla loro unione nacque Ranieri I, che succedette al cugino Francesco Grimaldi, detto “Malizia”, diventando il secondo Signore di Monaco ed è così l’antenato dell’attuale Principe Alberto II.