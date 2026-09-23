Via libera definitivo al ddl sul nucleare, Bucci: “Ottima notizia, Genova pronta a ospitare l’Agenzia”

Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sull’energia nucleare sostenibile, che affida al Governo il compito di definire il nuovo quadro normativo del settore. Una decisione accolta con favore dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che rilancia anche la candidatura di Genova a ospitare uno degli organismi della futura governance del nucleare italiano.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera a giugno, delega il Governo a definire il nuovo quadro normativo del nucleare italiano, dalla realizzazione e gestione degli impianti alla sicurezza, fino al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi. Tra i punti previsti anche la costituzione di un’Autorità indipendente per la sicurezza nucleare.

“Il via libera definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un’ottima notizia perché consente al Paese di superare un immobilismo già durato troppi decenni – afferma Bucci –. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Le nostre aziende e i nostri istituti di ricerca hanno un know how storicamente riconosciuto e dispongono di tecnologia di altissimo livello apprezzata in tutto il mondo”.

Da qui la candidatura del capoluogo ligure: “Genova è naturale candidata a ospitare la sede dell’Agenzia italiana per il nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Fratin”.

Una proposta sulla quale la Regione si era già mossa nei mesi scorsi. A luglio Bucci aveva annunciato di aver scritto più volte al ministro Pichetto Fratin indicando nelle competenze industriali, nella ricerca e nel sistema universitario genovese i punti di forza della candidatura. A settembre la proposta era stata inoltre inserita nel confronto tra Liguria, Lombardia e Piemonte sulla filiera energetica del Nord-Ovest.

Genova può contare in particolare sulla presenza di Ansaldo Nucleare, attiva nello sviluppo di tecnologie per gli Small Modular Reactor e i reattori di nuova generazione, oltre che su una filiera industriale e di ricerca già presente sul territorio.