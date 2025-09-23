Savona: è mancata suor Carla, assisteva i sacerdoti anziani della diocesi

Suor Carla delle Figlie di Maria Vergine Immacolata è tornata alla Casa del Padre. "Dopo la malattia ha concluso la sua missione che l'ha vista prendersi con amorevole cura dei sacerdoti ospiti della Casa San Giuseppe, presso il Palazzo Vescovile", si legge in una nota della congregazione.

"È stata un dono prezioso per il sevizio che ha svolto sin dall'inaugurazione della residenza per i preti anziani nel febbraio 2022 - aggiunge l'istituto - Si è presa a cuore tutti ed è stata particolarmente vicina, nei momenti più dolorosi, ai sacerdoti che hanno affrontato la dura esperienza della malattia. Il suo è stato vero servizio a sacerdoti ai quali teneva tanto".

"Chiediamo a Maria Vergine Immacolata di accompagnarla davanti al Risorto, affinché, purificata nello spirito, possa contemplare il volto dell'amato Sposo", concludono le consorelle. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 11 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo.





