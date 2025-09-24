Andora Sport Days 2025: due giorni di sport, divertimento e inclusività al Parco delle Farfalle

Autunno, tempo di buoni propositi: ricominciano le attività sportive e Andora propone un fine settimana dedicato agli appassionati di movimento. Il 27 e 28 settembre, il Parco delle Farfalle di Andora ospita Andora Sport Days, un evento sportivo unico rivolto a tutti coloro che amano l’attività fisica, il movimento e il divertimento. L’iniziativa, coorganizzata da TF7Action Sport con il Comune di Andora, si svolgerà per due intere giornate, offrendo esperienze coinvolgenti e momenti di aggregazione per famiglie, giovani e adulti, con particolare attenzione all’inclusività e attività adatte anche a persone con disabilità.

Il programma dell’evento prevede che sabato 27 settembre gli spazi vengano aperti per accogliere i partecipanti, che potranno prendere parte a sessioni di sport all’aperto, come fitness, yoga e giochi di squadra, aperte a tutti. Sono inoltre previste attività dedicate ai bambini, alle famiglie e ai partecipanti con disabilità, insieme a esibizioni sportive e dimostrazioni inclusive.

Domenica 28 settembre sarà protagonista una corsa su un percorso di cinque chilometri, con premi ad estrazione. Nel parco si terranno gare amatoriali e tornei aperti al pubblico, workshop e laboratori tematici inclusivi, momenti di animazione e intrattenimento, per concludere con attività di gruppo e i saluti finali.

“Andora Sport Days nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, lo stile di vita sano e l’inclusione sociale, offrendo esperienze coinvolgenti e interattive per tutti - commenta l'asessore allo Sport Ilario Simonetta- L’evento punta a creare un momento di aggregazione che valorizzi la partecipazione di ogni persona, indipendentemente dalle abilità fisiche, e a favorire la condivisione di momenti di divertimento e sport in un contesto sicuro e stimolante”.