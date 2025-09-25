Savona, sindacati e associazioni: "Gravissimo ennesimo attacco alla Flotilla pro Gaza. Presidio il 26 settembre sotto la Prefettura"

“Condanniamo gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla, in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza, dove continuano a consumarsi inaccettabili crimini contro la popolazione civile. Alla luce degli ultimi avvenimenti, chiediamo al Governo italiano di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e affinché la missione umanitaria venga portata a termine”. Inizia cosi la nota diramata nella mattinata odierna da sindacati e associazioni.

“Basta a tutte le guerre! Venerdì 26 settembre, dalle ore 18, presidio sotto il Palazzo della Prefettura a Savona. Invitiamo tutti – lavoratori, cittadini e studenti – a partecipare attivamente. Ribadiamo la necessità di raggiungere un immediato cessate il fuoco, di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e di aprire quanto prima un processo di pace che garantisca il diritto dei due popoli a coesistere civilmente. Oggi è a rischio l’esistenza stessa del popolo palestinese e, di fronte a questo, nessuno può tacere”.

“Per queste ragioni, continuiamo a chiedere al Governo italiano di adoperarsi affinché gli aiuti alimentari vengano consegnati alla popolazione di Gaza e sia garantita la sicurezza della Global Sumud Flotilla, di riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina, ottenere il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri politici, interrompere ogni accordo militare e commerciale con il governo di Israele e agire secondo il diritto internazionale, affinché siano garantiti corridoi umanitari”, concludono.

Al presidio e al documento aderiscono Cgil Savona, UDI Savona, Auser Savona, Caritas Savona, Fondazione Diocesiana Comunità Servizi, Libera Savona, Emergency Savona, Acli Savona, Aned Savona, Circolo Italia Cuba Celle/Savona, Anpi Provinciale Savona, Fondazione Isrec Savona, Federconsumatori Savona, Sunia Savona, Bottega della Solidarietà Coop Sociale, Cub Savona/Valbormida, Medicina Democratica, Savona Disarmo, Sanitari per Gaza Liguria, Liguria Palestina Savona, Attac Savona, NoRearmEurope Savona, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Assemblea Villapiana antifascista e antirazzista, Sial Cobas Savona.