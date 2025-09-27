 / Eventi

Alassio celebra la Giornata Mondiale del Cuore: Croce Bianca in prima linea

Appuntamento lunedì 29 settembre sul Pontile Bestoso

Sarà il Pontile Bestoso a fare da cornice, lunedì 29 settembre, alle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, evento internazionale dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare.

La Croce Bianca di Alassio, da sempre attenta alla formazione e al benessere della comunità, sarà in prima linea nell’organizzazione di una giornata ricca di attività aperte a cittadini, scuole e associazioni sportive.

Il programma prenderà il via alle 9 con l’allestimento degli spazi. Alle 9.30 saranno protagonisti gli studenti delle scuole elementari e medie. Nel pomeriggio, a partire dalle 13, spazio al fitness con il contributo delle associazioni sportive alassine.

La Giornata Mondiale del Cuore, coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, vede come partner nazionale Anpas, a testimonianza di un impegno condiviso nel promuovere corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione.

