Caduta tra le rocce, salvataggio speciale nei boschi del Finalese per una capretta e il suo piccolo

L’hanno notata a terra, per fortuna non immobile, quindi ancora viva. Vicino aveva il suo piccolo che continuava a guardarla, preoccupato e anche un po’ spaventato. L’immagine non poteva passare inosservata. Quella capra selvatica andava aiutata.

Così è stata avvertito il Cras dell’Enpa che a sua volta ha chiesto l’aiuto di Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco. A quel punto i due corpi, solitamente abituati a collaborare per aiutare le persone in difficoltà, stamattina hanno unito le forze per soccorrere questa capretta caduta alla partenza della via Mariangela, in località Rocca di Perti, a Finale Ligure.

Nella maniera più delicata possibile è stato sistemato su una barella, naturalmente insieme al suo piccolo, e trasportato (vista la zona impervia) fino a un altro mezzo dell’associazione "Battiti di coda".

I due animali sono stati quindi visitati da un veterinario: il piccolo sta bene, la mamma per fortuna non ha fratture vertebrali ma un forte trauma cranico ed è un po’ acciaccata, però mangia e beve. Naturalmente dovrà essere monitorata nei prossimi giorni, ma la speranza è che entrambi possano presto tornare in natura, magari ricordandosi di quella volta che quegli uomini con quelle divise li hanno aiutati in un momento di difficoltà.