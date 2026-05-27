Incidente nell'idromassaggio, bimba di tre anni trasferita d'urgenza in elicottero al Gaslini

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi (27 maggio, ndr) in una struttura ricettiva di Celle Ligure, per un incidente che, all'interno di un idromassaggio, ha visto coinvolta una bimba di tre anni.

La piccola, di nazionalità tedesca in vacanza con la famiglia che soggiornava al Residence Felice, mentre si trovava nella vasca si sarebbe avvicinata a una delle bocchette dove, la movimentazione dei getti d'acqua, le avrebbe causato un parziale prolasso dell'intestino.

Fortunatamente per la piccola, in sua compagnia si sarebbe trovata la zia, medico di professione, la quale, accortasi subito di quanto stava accadendo, avrebbe messo in pratica le primissime mosse per evitare il peggio. Nel mentre l'allarme è stato lanciato alla centrale del Nue 112 che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto i militi della Croce Rosa di Celle a coadiuvare il personale dell'automedica Sierra 1. Per accelerare il trasferimento al Gaslini di Genova in massima urgenza è quindi stato attivato l'elisoccorso Grifo1.

Dell'accaduto sono state allertate anche le forze dell'ordine.