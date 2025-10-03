Albenga, sul lungomare, piazza Bolla e via Einaudi sosta solo per auto e moto fino all’11 gennaio

È stata prorogata fino all’11 gennaio 2026 l’ordinanza che regolamenta la sosta dei veicoli in alcune aree della città.

Il provvedimento stabilisce che, nelle zone del lungomare, di Piazza Bolla e di Via Einaudi, i parcheggi siano riservati esclusivamente ad autovetture e motocicli. Di conseguenza, i veicoli diversi da quelli indicati, inclusi i camper, non potranno sostare in tali aree. La riorganizzazione degli stalli risponde all’esigenza di migliorare la viabilità e garantire adeguati standard igienico-sanitari, tutelando al contempo la vivibilità degli spazi pubblici.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale ha avviato un dialogo costruttivo con l’Associazione Camperisti. Nei giorni scorsi si è infatti svolto un incontro con la presidente regionale dell’associazione, durante il quale sono state condivise riflessioni e proposte per individuare soluzioni che possano andare incontro alle esigenze dei camperisti, conciliandole con quelle della città.

“Il dialogo – afferma l’assessore Mauro Vannucci -rimane attivo e proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni equilibrate che garantiscano, da un lato, l’accoglienza e l’ospitalità verso i turisti in camper, e dall’altro il rispetto delle esigenze di viabilità, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani. L’Amministrazione conferma, dunque, la propria volontà di mantenere Albenga una meta attrattiva e accogliente, lavorando per uno sviluppo turistico sostenibile e condiviso.”