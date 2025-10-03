Alluvione a Carcare: danni ingenti, inviata la stima alla Regione

Il Comune di Carcare ha concluso l’invio alla Regione della relazione con la stima dei danni causati dall’alluvione di fine settembre. Nonostante le difficoltà, aggravate dal blackout della connessione internet, l’amministrazione è riuscita a rispettare i tempi richiesti.

L’evento meteorologico che ha colpito il territorio tra la notte di domenica 21 e le prime ore di lunedì 22 settembre è stato eccezionale: in appena otto ore sono caduti fino a 400 millimetri di pioggia.

Gli effetti sono stati immediati e pesanti: frane, interruzioni della viabilità, allagamenti di cantine e garage. Ora la stima trasmessa consentirà alla Regione di attivare i percorsi previsti per affrontare l’emergenza e valutare i necessari interventi di sostegno.