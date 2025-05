Bandiera per il Pride sottratta alla Parrocchia di San Giuseppe. Don Semeraro: "Chi l'ha presa ne faccia un buon uso"

"Qualche persona ha deciso di prendersi la bandiera che avevo messo in occasione del Pride".

A lanciare l'allarme ieri il parroco della Parrocchia di San Giuseppe di Piazza Martiri della Libertà a Savona Don Gabriele Semeraro.

"Forse ne aveva bisogno o forse potrebbe essere un dispetto, difficilmente è stato il vento perché ho trovato il cordino ben tagliato. Pazienza, certamente non è l'unica bandiera che possiedo e quindi domani (oggi.ndr), durante la sfilata del Pride, ne verrà appesa una vecchia in mio possesso. Ovviamente spero che chi l'ha presa ne faccia buon uso e se è stato un dispetto pazienza non è un gran danno" continua il parroco.

"Colgo l'occasione per anticipare che la parrocchia di San Giuseppe per tutto il mese di giugno pregherà per il superamento dell'omobitransfobia nella società e soprattutto nella chiesa cattolica. Buon mese del Sacro Cuore e buon mese del Pride a tutti, a tutte e a tutt*" ha continuato Don Gabriele Semeraro ricordando che nella chiesa e sulla facciata sono presenti telecamere.

Il parroco che ieri sera ha partecipato alla festa al Prolungamento va controcorrente rispetto alle posizioni della chiesa anche se negli ultimi anni con Papa Francesco è e stata espressa maggiore apertura e inclusione.