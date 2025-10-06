Al via il nuovo anno accademico di Unitre Loano: ecco tutti i corsi e le attività

E' in programma sabato 11 ottobre l'inaugurazione dell'anno accademico 2025/2026 di Unitre Loano.

Alle 15 presso la sala consiliare di Palazzo Doria, dopo il saluto delle autorità, verranno presentati corsi, docenti ed eventi in programma durante l'anno accademico.

I corsi di musica, teatro e cinema comprendono: canto corale; chitarra; “I grandi della musia – non solo geni”, con una carrellata sui maggiori compositori di musica classica, con una particolare attenzione alla loro quotidianità; “Luci, immagini, colori”, con proiezioni dei viaggi compiuti dal docente, con commenti e colonna sonora; “Musicaeparole”, con proiezioni commentate dal docente di filmati musicali; “Viaggi in estremo oriente”, con proiezioni di immagini e appunti dei viaggi compiuti dal docente in Estremo Oriente. I corsi di arte, storia e letteratura comprendono: filosofia; storia dell’arte; “Storia dell’architettura – Il “Theatrum Mundi” che analizza la metafora del “teatro del mondo”; “Letteratura – Voci di donna”, che si propone di presentare ed analizzare alcune opere di Grazia Deledda, Doris Lessing, Toni Morrison, Alice Munro; “Creiamo insieme”, che prevede la creazione di bijoux e altri oggetti realizzati con materiali vari, naturali e di recupero; laboratorio artistico; scultura; “Incontri d'arte”, con un viaggio nel lontano Oriente per scoprire l’arte cinese nelle sue varie espressioni; storia del teatro. I corsi di scienza e tecnica comprendono: ecologia; finanza; informatica; “La biblioteca di Babele” con l'approfondimento di alcune scoperte fondamentali della scienza, in linea con il tema del ciclo di conferenze dedicate alla scrittura; diritto privato; educazione floreale; enigmistica; geopolitica storica; storia della scienza. I corsi di lingue comprendono: francese (base e intermedio); inglese (intermedio, avanzato e conversazione); latino; spagnolo (base e intermedio e laboratorio di lettura). I corsi di benessere comprendono: biodanza; “Danza e movimento” con l’esecuzione di movimenti semplici ed armonici; “Movimento e salute”, con pillole di anatomia, movimento e salute; Qi Gong, disciplina derivante dalla medicina tradizionale cinese, che viene praticata con l’intento di mantenere o raggiungere uno stato di benessere generale, a livello sia fisico sia mentale; tango argentino. In ultimo, sarà attivato un corso di cucina.

A seguire ci sarà la proiezione de “L'Arno e il Tevere in bici” a cura di Beppe Peretti.

Venerdì 10 ottobre alle 18 nella parrocchia di San Giovanni Battista verrà officiata una messa in suffragio dei soci Unitre.

Le iscrizioni possono essere presentate nei giorni di apertura della segreteria (dal martedì al giovedì dalle 15.30 alle 16.30) al piano terra di via Stella 36. All’atto di una nuova iscrizione è necessario presentare il proprio documento di identità e il codice fiscale. Chi rinnova un’iscrizione deve invece produrre solo la tessera associativa Unitre Loano. La quota di iscrizione è fissata in 40 euro. Per alcuni corsi, seminari e laboratori, Unitre può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione, richiesta oltre alla quota associativa.

Unitre Loano ha sede in via Stella 36. Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.