Tecnodit Bra lancia la campagna HO.RE.CA.: sicurezza alimentare e impianti aeraulici sotto controllo

Tecnodit Bra, azienda piemontese specializzata in igiene ambientale e impiantistica, ha lanciato una campagna mirata al mondo HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, Caffetterie), con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza della sicurezza alimentare e della conformità normativa degli impianti aeraulici. Al centro dell’iniziativa, l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.), uno strumento tecnico e certificativo che consente di attestare la salubrità dell’aria negli ambienti destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti.
In un contesto in cui la qualità dell’aria è strettamente legata alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute di clienti e operatori, Tecnodit Bra propone un approccio integrato che unisce competenza tecnica, analisi microbiologica e formazione normativa.
Cos’è l’Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.)
L’A.E.I. è una certificazione rilasciata a seguito di un processo di verifica e analisi degli impianti aeraulici, volto a garantire che le condizioni igieniche siano conformi alle normative vigenti, in particolare al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo attestato rappresenta un valore aggiunto per le strutture HO.RE.CA., che possono dimostrare il proprio impegno verso la salubrità degli ambienti e la sicurezza dei consumatori.
Obiettivi della campagna Tecnodit Bra
La campagna si articola in diverse fasi operative e informative, con l’intento di:
- Sensibilizzare gli operatori HO.RE.CA. sull’importanza della qualità dell’aria nei locali di lavoro e somministrazione
- Promuovere la certificazione A.E.I. come strumento di garanzia igienico-sanitaria
- Offrire supporto tecnico per la mappatura, analisi e sanificazione degli impianti aeraulici
- Rafforzare la cultura della prevenzione e della conformità normativa
Il processo di certificazione A.E.I.
Tecnodit Bra accompagna le strutture interessate in un percorso strutturato che include:
- Sopralluogo tecnico e mappatura degli impianti
- Verifica documentale degli interventi di manutenzione e pulizia
- Analisi microbiologica delle superfici interne e dei flussi d’aria
- Interventi di sanificazione e bonifica, se necessari
- Rilascio dell’Attestato di Efficienza Igienica
Benefici per le strutture HO.RE.CA.
Ottenere l’A.E.I. significa:
- Migliorare la qualità dell’ambiente interno per clienti e personale
- Ridurre il rischio di contaminazioni e infezioni
- Dimostrare trasparenza e responsabilità verso la salute pubblica
- Rafforzare la reputazione e la competitività sul mercato
La campagna di Tecnodit Bra si inserisce in un momento di crescente attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità nel settore dell’accoglienza e della ristorazione. L’aria che si respira nei locali non è solo un dettaglio tecnico, ma un elemento centrale dell’esperienza e della fiducia che ogni cliente ripone nella struttura. Con l’A.E.I., Tecnodit Bra offre una risposta concreta e certificabile a questa esigenza.