Come diventare pilota di droni professionista in Italia

Se stai pensando di trasformare questa passione in una professione, diventare pilota di droni in Italia può offrirti molte opportunità concrete. Tuttavia, per lavorare legalmente e con competenza, è necessario seguire un percorso ben preciso. In questo articolo troverai una guida chiara e pratica su come iniziare, quali certificazioni servono e come costruire una carriera sostenibile nel settore dei droni.

Capire cosa significa essere un pilota di droni professionista

Essere un pilota professionista non significa soltanto saper far volare un drone. Significa conoscere le normative dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), saper pianificare missioni di volo, valutare i rischi, ottenere le autorizzazioni necessarie e garantire la sicurezza di persone e beni.

Un pilota professionista è spesso richiesto per:

riprese aeree per film e spot pubblicitari;

rilievi topografici e fotogrammetria;

ispezioni industriali e infrastrutturali;

monitoraggio ambientale;

eventi sportivi e matrimoni.

Le opportunità sono molte, ma serve una formazione seria per potersi distinguere.

I requisiti di base per iniziare

Prima di tutto, è necessario avere almeno 16 anni e possedere una buona conoscenza della lingua italiana. È importante anche avere familiarità con la tecnologia e un minimo di capacità di orientamento spaziale.

Dal punto di vista normativo, per operare con un drone a scopo professionale serve un attestato ufficiale rilasciato secondo le regole europee EASA (European Union Aviation Safety Agency), che in Italia vengono applicate da ENAC.

Le categorie operative e la scelta della licenza

L’EASA ha definito tre categorie operative di volo: Open, Specific e Certified.

La categoria Open è quella più comune, adatta ai piloti che operano con droni leggeri in aree non critiche.

è quella più comune, adatta ai piloti che operano con droni leggeri in aree non critiche. La categoria Specific riguarda missioni più complesse, vicino a persone o in zone urbane.

riguarda missioni più complesse, vicino a persone o in zone urbane. La categoria Certified si applica solo a operazioni altamente specializzate, simili all’aviazione tradizionale.

Per la maggior parte dei piloti che vogliono lavorare in ambiti come la fotografia o l’ispezione, la categoria Open è più che sufficiente.

Se vuoi volare in questa categoria con droni fino a 2 kg, ti serve il Patente drone A2, che puoi ottenere tramite un corso teorico e un test d’esame.

Come ottenere il patentino per droni

Il percorso di formazione si compone di due fasi principali:

Formazione teorica (A1/A3) – disponibile online, copre argomenti come la sicurezza, la meteorologia e la normativa europea. Formazione avanzata (A2) – prevede un approfondimento tecnico su aerodinamica, mitigazione del rischio e controllo del drone.

Dopo aver studiato, dovrai superare un esame teorico online e una prova pratica di volo. Una volta ottenuto il patentino, potrai operare legalmente come pilota professionista in tutta Europa.

Un ottimo punto di partenza per la formazione e la certificazione è Patentino-drone.it, una piattaforma italiana che offre corsi aggiornati e riconosciuti, perfetti per chi vuole ottenere il patentino in modo semplice e completo.

Quanto costa diventare pilota di droni?

I costi variano in base al tipo di corso e alle attrezzature che scegli. In media, per ottenere il patentino e acquistare un drone di buona qualità (ad esempio un DJI Mini 4 Pro o un Mavic 3), si possono spendere tra 800 e 2000 euro.

A questi costi iniziali si possono aggiungere:

assicurazione obbligatoria RC (circa 50–100 euro l’anno);

eventuali software di pianificazione di volo o editing;

manutenzione del drone e aggiornamenti firmware.

Consideralo un investimento in una professione in crescita, non una semplice spesa.

Come trasformare la passione in un lavoro vero

Una volta ottenuto il patentino e accumulata un po’ di esperienza, potresti:

lavorare come freelance per agenzie o privati;

collaborare con studi di ingegneria o imprese agricole;

offrire servizi di mappatura e monitoraggio ambientale;

creare contenuti per il turismo o per eventi.

Un consiglio pratico è costruire un portfolio video con i tuoi migliori lavori. Mostrare competenza e creatività è spesso il modo più diretto per attirare clienti.

Suggerimenti per distinguerti nel mercato

Aggiornati costantemente: le normative cambiano spesso e nuovi modelli di droni offrono funzioni avanzate.

le normative cambiano spesso e nuovi modelli di droni offrono funzioni avanzate. Specializzati: per esempio in rilievi tecnici o riprese cinematografiche.

per esempio in rilievi tecnici o riprese cinematografiche. Sii professionale: rispetta sempre la privacy e richiedi i permessi di volo quando necessario.

Costruisci la tua reputazione online: un sito web o un profilo social con i tuoi lavori può fare la differenza.



















