Lavoro, 1.540 assunzioni a ottobre: cresce la domanda nel turismo e nei servizi. Oltre 4.400 nuove entrate previste entro fine anno

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati del sistema informativo Excelsior, che analizza le caratteristiche delle assunzioni programmate dalle imprese savonesi nel mese di ottobre 2025, con uno sguardo alle tendenze occupazionali nell'ultimo trimestre dell'anno, ossia ottobre–dicembre 2025.

Secondo le elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio in base ai dati citati, in provincia di Savona le entrate complessive previste per ottobre sono 1.540. In Liguria, nello stesso mese, le previsioni occupazionali raggiungono quota 11.100 unità, mentre a livello nazionale le imprese ricercano complessivamente 520.000 lavoratori. Per il periodo ottobre–dicembre 2025, nel Savonese si stimano 4.460 nuove entrate.

Nel dettaglio del mese di ottobre, il 24% delle assunzioni previste avverrà con contratti stabili (a tempo indeterminato o di apprendistato), mentre il 76% sarà costituito da rapporti a termine o con durata predefinita. Le entrate si concentreranno per il 64% nel settore dei servizi, per il 72% nelle imprese con meno di 50 dipendenti, e il 14% riguarderà dirigenti, specialisti e tecnici, una quota leggermente inferiore alla media nazionale del 17%.

Le imprese segnalano difficoltà di reperimento dei profili richiesti nel 51% dei casi, mentre il 31% delle assunzioni interesserà giovani sotto i 30 anni. Inoltre, il 25% delle aziende prevede di assumere personale immigrato, e il 10% delle entrate sarà destinato a laureati. Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 33% del totale delle assunzioni previste. Nel 59% dei casi le imprese richiederanno esperienza specifica nel settore, e complessivamente il 14% delle aziende del territorio prevede di effettuare assunzioni.

Le entrate previste nei principali comparti per ottobre riguardano soprattutto i servizi di alloggio, ristorazione e turistici (310), seguiti da commercio (230), servizi alla persona (220), costruzioni (210) e servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (100).

L’indagine Excelsior è realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e costituisce uno strumento di monitoraggio essenziale per comprendere le dinamiche occupazionali del territorio.