Savona, lo scrittore Davide Cerullo presenta il libro "L’orrore e la bellezza"

La storia di Davide Cerullo alle Vele di Scampia tocca le corde più profonde dell’animo umano e della nostra società, rivelandone luci e ombre, desideri e sconfitte. Erri De Luca scrive di lui: “Ha trovato il suo nome scritto nella Bibbia, ha staccato di nascosto le pagine, le ha lette e da lì è cominciata una persona nuova”.

Mercoledì 15 ottobre alle ore 18, presso la Libreria Ubik, si terrà un incontro con lo scrittore, fotografo ed educatore Davide Cerullo, che presenterà il suo libro "L’orrore e la bellezza" (Anima Mundi, con nota introduttiva di Erri De Luca). L’incontro sarà moderato da Tiziana Bonora e realizzato in collaborazione con l’associazione Vita Nova di Finale Ligure.

In queste pagine Davide Cerullo racconta la sua storia, in particolare quella dei suoi primi vent’anni, quando sembrava non esserci possibilità alcuna al di fuori di una quotidianità segnata dalla malavita e da un’esistenza affamata di ammirazione, denaro e potere. Le vicende narrate ripercorrono l’orrore di un’infanzia negata, di un padre violento, di una pistola in mano a sei anni, di un trasloco forzato alle Vele di Scampia, di una scuola incapace di accogliere, di pallottole nelle gambe, di rabbia e di paura. Ma, di tanto in tanto, e inaspettatamente, affiorano nella memoria dell’autore momenti di luce: il pascolo delle capre, l’incontro con “il maestro più buono del mondo”, la prima volta al mare, il suo nome ritrovato tra le pagine della Bibbia.

Da quella scoperta è iniziato un cammino nuovo, una rinascita che lo ha condotto a scegliere di vivere ancora a Scampia, dove ha fondato L’Albero delle Storie, un’associazione di promozione sociale impegnata in progetti educativi e culturali. La sua testimonianza ci parla di dolore e di speranza, di caduta e di riscatto, di una forza che nasce dal desiderio profondo di trasformare la propria vita e di restituire agli altri la possibilità di farlo. In questo racconto intenso e autentico si rivela una straordinaria capacità di rinascita, che ci aiuta a ritrovare senso, entusiasmo e passione per la vita di ogni giorno.