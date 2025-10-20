Buticchi torna a Savona con "La più bella del mondo": un viaggio tra Cesare, Cleopatra e Hedy Lamarr

Il grande maestro italiano dei romanzi d’avventura, Marco Buticchi, torna a Savona per presentare il suo ultimo lavoro. L'appuntamento è fissato per martedì 21 ottobre alle ore 18 per un incontro aperto al pubblico.

L'evento vedrà la presentazione del libro "La più bella del mondo" (edito da Longanesi), un'opera che conferma Buticchi come l'autore di punta del genere in Italia, tradotto con successo in diverse lingue all'estero, tra cui tedesco, spagnolo, portoghese, romeno e greco. Le sue pubblicazioni sono inserite nella prestigiosa collana Longanesi "I maestri dell’avventura", accanto a giganti come Wilbur Smith e Clive Cussler. A moderare l'incontro con l'autore sarà lo scrittore Roberto Centazzo.

In "La più bella del mondo", Buticchi dà vita a un nuovo, avvincente romanzo corale ed epico. Lo scrittore dimostra ancora una volta la sua capacità di scavare nella Storia, portando alla luce misteri che affondano le radici nell'antichità, all'epoca di Cesare e Cleopatra.

Parallelamente, la narrazione si sposta nel Novecento, descrivendo i segreti che costellano la straordinaria e affascinante carriera di Hedy Lamarr, l'attrice degli anni Venti soprannominata appunto "la più bella del mondo". La trama si snoda attraverso i secoli, mantenendo alta la tensione e il fascino, fino ad arrivare agli scenari contemporanei, culminando con la notte degli Oscar.