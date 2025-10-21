 / Cronaca

Vado in lutto per la scomparsa di Bruno Campone

Aveva 67 anni. Il trasporto si terrà mercoledì 22 alle 11 direttamente nel tempio crematorio di Zinola

Vado piange la scomparsa di Bruno Campone all'età di 67 anni.

Era conosciuto e stimato soprattutto nella zona di Porto Vado, dove in passato aveva giocato nella squadra della zona vadese. I genitori hanno gestito per anni la società Baia dei Pirati. Era un grande appassionato della montagna.

Lascia le sorelle Laura e Albertina, i cognati Renato e Furio, i nipoti Eleonora con Franco, Enrico con Kiss, Daniel e Dylan, le pronipoti e tutti i parenti e amici.

Il trasporto si terrà mercoledì 22 alle 11 direttamente nel tempio crematorio di Zinola.

Luciano Parodi

