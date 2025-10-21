Vado in lutto per la scomparsa di Bruno Campone

Vado piange la scomparsa di Bruno Campone all'età di 67 anni.

Era conosciuto e stimato soprattutto nella zona di Porto Vado, dove in passato aveva giocato nella squadra della zona vadese. I genitori hanno gestito per anni la società Baia dei Pirati. Era un grande appassionato della montagna.

Lascia le sorelle Laura e Albertina, i cognati Renato e Furio, i nipoti Eleonora con Franco, Enrico con Kiss, Daniel e Dylan, le pronipoti e tutti i parenti e amici.

Il trasporto si terrà mercoledì 22 alle 11 direttamente nel tempio crematorio di Zinola.