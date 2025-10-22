Dalla prevenzione al recupero, gli studenti custodi “del bello”: successo per la tavola rotonda “La bellezza sfregiata”

Grande affluenza ieri (21 ottobre, ndr) all’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio per la tavola rotonda dal titolo “La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere”. L'iniziativa, che ha riscosso notevole successo, ha rappresentato la prima attività integrativa dell’anno scolastico 2025-2026, dove protagonisti sono stati gli studenti delle classi terze e quinte dell’Istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” e dell’Istituto Salesiani Don Bosco di Alassio.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby, da anni in prima linea nella protezione del patrimonio culturale italiano contro furti, atti di vandalismo e danneggiamenti, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza. L'iniziativa ha goduto anche del patrocinio di ICOM Liguria e dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune alassino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, del Presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, e del consigliere regionale e comunale, Rocco Invernizzi, la tavola rotonda ha preso il via.

L'incontro è stato sapientemente moderato dalla nostra giornalista Maria Gramaglia e ha visto gli interventi di: Isabella Hruby (responsabile coordinamento progetti e relazioni istituzionali della Fondazione Enzo Hruby), il Magg. Alessandro Caprio (comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova), Stefano Smorfa (consulente tecnico della Fondazione Enzo Hruby), Alessandra Ricci (Giardini di Villa della Pergola) e Alessandro De Blasi (referente di ICOM Liguria).

Al centro del dibattito, il tema del vandalismo contro i beni culturali, affrontato con un approccio pratico focalizzato sulla prevenzione attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e l'impiego delle più attuali tecnologie. Un’attenzione particolare è stata rivolta al ruolo cruciale che i giovani possono e devono svolgere come custodi attivi della bellezza.

La tavola rotonda è stata anche un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e di ICOM Liguria. Un approfondimento speciale è stato dedicato a un esempio straordinario di recupero, tutela e valorizzazione, quello operato da Silvia Arnaud Ricci e Antonio Ricci per Villa della Pergola e i suoi meravigliosi Giardini, nominati nel 2022 “Parco più bello d’Italia” e oggi partner garden della Royal Horticultural Society, il cui Patrono è Re Carlo d’Inghilterra.

A tutti gli studenti presenti è stato donato, come omaggio della Fondazione Enzo Hruby, il volume “La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere”, edito dalla Fondazione stessa e curato dal giornalista Pierluigi Vercesi, pensato per stimolare le nuove generazioni a riflettere sul valore del patrimonio culturale italiano e sulla necessità di difenderlo e valorizzarlo.