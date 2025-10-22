 / Cronaca

Cronaca | 22 ottobre 2025, 09:09

Albenga, scontro tra moto e motocarro sulla via Aurelia: un ferito in codice giallo

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Villanova, l’automedica e le forze dell’ordine

Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato un incidente stradale sulla Via Aurelia ad Albenga, all’altezza del supermercato In’s, poco dopo il semaforo per Lecca e Campochiesa, che ha coinvolto una motocicletta e un motocarro.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga e l’automedica. Una persona rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Redazione

