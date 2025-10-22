Aria in gioco: due giornate tra natura, enigmi e scienza nel Albisole

Sabato 25 e mercoledì 29 ottobre, Albisola Superiore e Albissola Marina ospiteranno “Aria in gioco”, un evento gratuito dedicato alla scoperta dell’ambiente, del verde urbano e del nostro impatto sulla qualità dell’aria. L’iniziativa, a cura del CEAS Riviera del Beigua in collaborazione con i Comuni coinvolti, l’Associazione Nazionale Forestali Liguria e l’artista Roberto Scarpone, si inserisce nel progetto regionale di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Il 25 ottobre prenderanno il via due momenti principali. La bio passeggiata dalle 9.30 alle 12.00, con ritrovo a Lungomare Eugenio Montale, Albisola Superiore, permetterà ai partecipanti di esplorare le praterie sottomarine di Posidonia oceanica, scoprire il ruolo del verde urbano e osservare l’avifauna come bioindicatore della qualità dell’aria. Accompagnati dagli esperti del CEAS, dai forestali liguri e dall’artista Roberto Scarpone, i partecipanti potranno cimentarsi in brevi laboratori a cielo aperto, in un’esperienza coinvolgente e curiosa. L’attività dura circa 2 ore e 30 minuti e i minori devono essere accompagnati da un adulto.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00 in Piazza del Popolo, Albissola Marina, si terrà l’escape room “Il viaggio di Gaia”, consigliata dai 9 anni in su. In squadre di massimo 6 persone, i partecipanti affronteranno enigmi, esperimenti e indizi ambientali per aiutare Gaia a cambiare il futuro del pianeta, imparando buone pratiche per rispettare l’ambiente. La durata massima è di 60 minuti e, in caso di maltempo, le attività saranno rinviate a sabato 8 novembre.

Il 29 ottobre, dalle 17.00 alle 19.30, ritrovo in Piazza della Concordia, Albissola Marina, per un aperitivo con la scienza. Laura Brattel guiderà una breve passeggiata botanica urbana, mostrando come piante e alberi migliorano la qualità dell’aria, abbassano la temperatura e proteggono la salute dei cittadini. La passeggiata sarà seguita da un incontro con racconti e immagini presso il MUDA Centro Esposizioni (via dell’Oratorio), accompagnato da un aperitivo con degustazione a cura dello chef Giorgio Baracco. L’evento è a numero chiuso e richiede prenotazione.

Tutte le iniziative sono gratuite, ma è necessario prenotare per partecipare. “Aria in gioco” rappresenta un’occasione unica per grandi e piccini di conoscere la scienza partecipata e il ruolo fondamentale della natura nelle nostre città, stimolando curiosità e attenzione verso l’ambiente che ci circonda.