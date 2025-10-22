Dalle streghe al femminicidio: violenza sulle donne tra passato e presente, il 29 ottobre una conferenza a Savona

Mercoledì 29 ottobre alle ore 17, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà la conferenza “Le streghe ieri, oggi e domani… la violenza verso il femminile nel tempo”, organizzata dallo Zonta Club di Savona in collaborazione con la libreria Ubik e con il patrocinio del Comune di Savona, della Consulta Provinciale Femminile, della Fidapa e del Soroptimist.

L’evento si inserisce nel contesto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorrerà il 25 novembre. Anche quest’anno i dati relativi alla violenza di genere in Italia – circa 70 femminicidi dall’inizio dell’anno – evidenziano come questo fenomeno continui a rappresentare una grave emergenza sociale.

La conferenza propone un approfondimento storico e culturale del fenomeno della violenza sulle donne, partendo dalla caccia alle streghe, che tra il XV e il XVIII secolo in Europa colpì oltre 60.000 donne. Le donne vittime di stregoneria e le vittime di femminicidio oggi condividono infatti un denominatore comune: la violenza di genere. Spesso bersaglio quando sfidano ruoli tradizionali o mostrano indipendenza e intelligenza, queste donne – emancipate, ribelli, conoscitrici di medicamenti naturali o levatrici – subiscono la paura dell’autodeterminazione femminile, un filo conduttore della violenza di genere anche nella società contemporanea.

Il fenomeno si riflette oggi anche in contesti digitali, come i gruppi red pill e incel, dove la rabbia e la vulnerabilità di una parte del mondo maschile emergono con evidenza. La storia delle streghe e delle “malacarne” del passato trova così un tragico parallelo nel femminicidio odierno.

All’evento interverrà la scrittrice Antonella Forte, autrice dei libri “La strega di Triora. Storia di Franchetta Borrelli”e “Le sorelle della notte”, ispirati alla figura storica di Franchetta Borrelli e di altre donne vittime dell’inquisizione. Saranno presenti anche la professoressa Maura Fortunati, docente di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l’Università di Genova, e il dottor Maurizio Lanteri, pediatra ed esperto del borgo di Triora. La moderazione sarà a cura della magistrata dott.ssa Fiorenza Giorgi e della presidente dello Zonta Club Savona, dott.ssa Elisa Zanelli.

Lo Zonta Club Savona Area, fondato nel 1982, è parte di Zonta International, organizzazione mondiale di donne impegnate a migliorare la condizione femminile attraverso attività di service e advocacy. Con oltre 33.000 membri in più di 1.200 club in 69 paesi, Zonta International detiene uno status consultivo permanente presso l’ONU e collaborazioni con UNESCO, UNICEF e Consiglio d’Europa, firmando protocolli di intesa per service internazionali.

Il nome “Zonta” deriva dalla lingua degli indiani Sioux e significa “onesto e degno di fiducia”. Lo Zonta Club Savona si impegna concretamente a livello locale, organizzando eventi culturali e divulgativi e promuovendo progetti di supporto a donne in difficoltà, in ambito sociale, economico, sanitario, professionale e scolastico.