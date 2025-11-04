"Tutti uniti per Ivan": un successo l’Halloween solidale a Villa Cambiaso

Si è conclusa con grande entusiasmo e solidarietà la serata speciale di Halloween “Amici per Ivan”, tenutasi venerdì 31 ottobre nella suggestiva cornice di Villa Cambiaso a Savona. L’evento, promosso da Savona da Scoprire e Villa Cambiaso, ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Ivan, diciannovenne la cui vita è stata tragicamente segnata da un incidente.

La partecipazione è stata massiccia, e il calore del pubblico ha reso la serata indimenticabile. “Vedere così tante persone unirsi per Ivan ci riempie il cuore di gioia e speranza,” ha commentato uno degli organizzatori. “È stata una risposta della comunità davvero commovente”.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata, a partire dagli artisti e dai professionisti che hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro talento. Elena Pochettino, conduttrice e inviata televisiva, ha presentato la serata con grande maestria e sensibilità: “Quando mi hanno invitata a partecipare, ho detto subito di sì. Poter contribuire a una causa così importante è stato un onore”, ha raccontato. Emma Pescio ha incantato il pubblico con la sua musica live durante l’aperitivo, mentre Davide Fortunato ha regalato emozioni con il suo Magic Show, reso ancora più speciale dalla partecipazione della sua bambina. Francesca Orlando della Negma Dance Academy ha coinvolto tutti con spettacolari esibizioni di Danza del Ventre e Bollywood, mentre Marco Briano, noto come “Campione di Sarabanda”, ha animato il Torneo “Sfida il Campione” con la sua straordinaria competenza musicale. Fondamentale è stato anche il contributo dei fratelli Vintera e degli assistenti alla serata, come Sanna Clown, che hanno portato allegria e supporto agli ospiti.

“Tutti i proventi netti saranno devoluti a sostegno di Ivan”, hanno ricordato gli organizzatori, sottolineando come la generosità del pubblico sia stata determinante. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito. Ogni piccolo gesto conta e fa la differenza”.