"Ponte di Ognissanti": la polfer arresta un uomo con un ordine di carcerazione per furto e truffa

Nel corso dei controlli in stazione ed a bordo treno, in concomitanza del "Ponte di Ognissanti", la Polizia Ferroviaria di Savona ha operato arrestando un cittadino straniero che, alla verifica della sua identità, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Parma per i reati di furto, truffa e appropriazione indebita.
Inoltre gli operatori hanno identificato due minorenni, di cui uno risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i i Minori di Bologna ed è stato condotto presso l'Istituto Penitenziario per minori "Ferrando Aporti" di Torino.
"Il procedimento instaurato nei confronti del minore è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell'indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte della competente Autorità Giudiziaria, che avverrà con sentenza irrevocabile" spiegano dalla Questura.