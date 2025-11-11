Addio a Luigi "Luigetto" Rizzo: una vita tra mare, lavoro e famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

“È mancato Luigi Rizzo (Luigetto), un uomo che ha frequentato l’Istituto Nautico per poi imbarcarsi per più di dieci anni sulle navi, diventando comandante di Marina, ruolo che ha lasciato per prendersi cura e stare accanto alla famiglia dopo la nascita della sua prima figlia”.

“Dopo aver ricoperto questo ruolo, è entrato a lavorare in banca, diventandone direttore, incarico che ha lasciato a causa del pensionamento dalla Carisa di Cairo Montenotte”.

“Ha fatto ancora per qualche anno il consulente, aiutando tante persone; ha poi lasciato questo ruolo per prendersi cura con dedizione ammirevole dei suoi cari genitori colpiti da malattia, dividendosi così fra la sua famiglia di origine e quella formata con il matrimonio”.

“Poi, purtroppo, ha bussato alla sua porta una brutta malattia dalla diagnosi infausta, che però ha fronteggiato per anni con ammirevole coraggio, nonostante l’immenso dolore provato per la prematura scomparsa della figlia Viviana”.

“Un uomo giusto e corretto, esempio di rettitudine e onestà, sempre disponibile verso gli altri e amante della semplicità…”.

“Ciao Luigetto, ciao papà, ciao amorevole nonno: tua moglie Ivana, le tue figlie Daniela e Marta e la tua amatissima nipotina Maelle”.