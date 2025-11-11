Biblioteca di Cengio, centro pulsante della vita culturale del paese

La biblioteca comunale di Cengio si conferma uno dei cuori pulsanti della vita culturale del paese. Negli ultimi mesi, le sue attività hanno registrato una partecipazione in costante crescita, segno dell’interesse e della vivacità culturale della comunità cengese.

Grazie all’impegno costante del personale bibliotecario, la biblioteca è diventata non solo un luogo di studio e lettura, ma anche uno spazio di incontro, confronto e crescita condivisa.

Tra le iniziative più apprezzate figurano i laboratori di lingua, gli incontri con autori locali, le attività di promozione della lettura e i vari eventi organizzati.

Particolarmente significative anche le collaborazioni con associazioni e realtà del territorio, che hanno permesso di ampliare l’offerta e coinvolgere fasce di pubblico sempre più diverse.

"La biblioteca rappresenta un punto di riferimento per tutti i cittadini, un presidio culturale che arricchisce la vita della nostra comunità", commenta il Sindaco Dotta. 2Il lavoro svolto finora dimostra quanto sia importante investire nella cultura e nella formazione, soprattutto per le nuove generazioni".

Con un catalogo sempre aggiornato e nuove idee dedicate alla lettura la Biblioteca Comunale di Cengio continua a rinnovarsi, mantenendo vivo quel legame tra memoria e futuro che rende speciale la vita culturale del paese.

Il Comune invita tutti i cittadini a visitare la biblioteca, partecipare alle sue attività e contribuire con idee e proposte a renderla sempre più un luogo di tutti e per tutti.