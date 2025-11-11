Comitato Villapiana-La Rusca, volontari in azione per il decoro: puliti i giardini di via Verdi e le strade limitrofe

Sabato 8 novembre, il Tavolo del Decoro del Comitato Territoriale Villapiana-La Rusca ha organizzato una nuova iniziativa di pulizia e cura degli spazi pubblici, coinvolgendo numerosi volontari nei giardini di via Verdi e nelle strade limitrofe.

"Grazie alla partecipazione attiva, è stato possibile coprire un’ampia area del quartiere. I volontari si sono divisi in gruppi, raggiungendo diverse zone e riuscendo, in sole due ore, a raccogliere una quantità significativa di rifiuti. L’intervento ha interessato anche le fermate degli autobus e le aree antistanti l’Agenzia delle Entrate, dove sono stati rinvenuti mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti e altri piccoli rifiuti. Nei parchi, la situazione non è diversa: bottiglie, imballaggi e filtri di sigarette sono purtroppo all’ordine del giorno", fanno sapere dal Comitato.

"Durante l’attività, è stata apprezzata la presenza della Polizia Municipale, che ha sostenuto l’iniziativa e ha effettuato controlli mirati all’interno dei giardini. Sono state elevate diverse contravvenzioni ai proprietari di cani per comportamenti non conformi al regolamento comunale, tra cui: accesso ad aree interdette agli animali, mancato utilizzo del guinzaglio e assenza delle dotazioni obbligatorie (sacchetti per le deiezioni e bottiglietta d’acqua)", aggiungono.

Il Comitato auspica che le attività di controllo possano essere svolte con regolarità, al fine di promuovere comportamenti rispettosi degli spazi pubblici e garantire una convivenza armoniosa, soprattutto nei giardini frequentati quotidianamente da bambini e ragazzi del quartiere.

"Durante l’iniziativa sono stati coinvolti anche alcuni bambini del quartiere che, armati di tanto entusiasmo, hanno dato una grande mano nelle operazioni di pulizia, contribuendo con energia e spirito di collaborazione. Un altro punto critico riguarda l’uso improprio dei cestini e l’abbandono di rifiuti nei pressi delle campane del vetro, spesso da parte degli stessi residenti. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli spazi comuni, affinché ogni intervento di pulizia diventi un passo concreto verso un quartiere più pulito, accogliente e armonioso".

La prossima attività è prevista per sabato 22 novembre, con partenza sempre dai giardini di via Verdi. Il Comitato invita tutti i cittadini a partecipare: il decoro urbano è una responsabilità condivisa.