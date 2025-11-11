 / Cronaca

Carcare, ripreso dalle telecamere mentre imbratta i muri. Il Comune invita l’autore a presentarsi spontaneamente alla polizia locale

Il misterioso writer, autore delle scritte comparse in diverse zone del paese con la frase "Enri 2025🖤 A presto", sarebbe stato individuato

C’è chi lascia il segno nella vita… e chi preferisce lasciarlo sul muro. A Carcare, qualcuno ha deciso di anticipare il nuovo anno con una scritta d’amore (o forse un messaggio in codice) comparsa in questi giorni su alcuni muri cittadini: "Enri 2025🖤 A presto". 

Le telecamere di videosorveglianza, sempre attente anche ai poeti di strada, hanno immortalato l’autore dell’imbrattamento. Le immagini sono ora al vaglio della Polizia Municipale.

Dal Comune, intanto, arriva un invito piuttosto chiaro – e anche un po’ paterno: chi ha compiuto il gesto farebbe bene a presentarsi spontaneamente. “Farlo subito può aiutare a ridurre le conseguenze”, spiegano dagli uffici comunali, sottolineando che ammettere l’errore potrebbe evitare guai peggiori.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema del rispetto degli spazi pubblici e del valore del decoro urbano. Carcare, come molti altri comuni, si trova a fare i conti con scritte e tag che rovinano muri, edifici e segnaletica, richiedendo poi costosi interventi di pulizia.

Sperando che "Enri" e il suo misterioso autore si facciano presto vivi – magari questa volta non sui muri ma negli uffici del Comune – la vicenda serve da promemoria: l’arte di strada è una cosa, l’imbrattamento un’altra. E, soprattutto, l’amore scritto sui muri non sempre… lascia il segno giusto.

Graziano De Valle

