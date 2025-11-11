Incidente sulla A10: due mezzi pesanti coinvolti, autostrada riaperta

AGGIORNAMENTO: alle ore 10 circa è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo di Regione.

++++

Alle ore 9:45 circa, sulla Autostrada A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo di Regione, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 1.0, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente all'interno del tratto chiuso, il traffico scorre su una corsia e si registrano 7 km di coda in direzione Genova.

Agli utenti in A10, provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Genova ovest. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Genova Pra'.