Raffica di atti vandalici ad Albenga: vetri infranti e danni alle auto

Raffica di atti vandalici nella notte ad Albenga, con diverse automobili parcheggiate danneggiate in diverse zone della città. I proprietari hanno trovato i cristalli infranti, in particolare in viale Liguria, salita Patrioti, via Torino, piazza Nenni e sul Lungocenta.
I Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno subito avviato le indagini, raccogliendo le denunce dei cittadini coinvolti e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare i responsabili.
Recentemente, alcuni automobilisti avevano segnalato diversi specchietti retrovisori danneggiati di auto parcheggiate in via Carloforte.