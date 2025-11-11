 / Cronaca

Cronaca | 11 novembre 2025, 17:40

Raffica di atti vandalici ad Albenga: vetri infranti e danni alle auto

In particolare, in viale Liguria, salita Patrioti, via Torino, piazza Nenni e sul Lungocenta

Raffica di atti vandalici ad Albenga: vetri infranti e danni alle auto

Raffica di atti vandalici nella notte ad Albenga, con diverse automobili parcheggiate danneggiate in diverse zone della città. I proprietari hanno trovato i cristalli infranti, in particolare in viale Liguria, salita Patrioti, via Torino, piazza Nenni e sul Lungocenta.

I Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno subito avviato le indagini, raccogliendo le denunce dei cittadini coinvolti e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare i responsabili.

Recentemente, alcuni automobilisti avevano segnalato diversi specchietti retrovisori danneggiati di auto parcheggiate in via Carloforte.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium