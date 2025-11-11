 / Cronaca

Rapina in centro ad Albenga: minaccia un uomo per pochi soldi e lo colpisce al ginocchio

La vittima si è recata in ospedale autonomamente

Rapina ieri sera nel centro storico di Albenga.

Intorno alle 21, in un vicolo nei pressi di piazza 4 Novembre, un uomo ha avvicinato un residente chiedendogli qualche spicciolo.

Secondo quanto appresto, quando la vittima ha estratto il portafoglio per dargli delle monete, l’aggressore lo avrebbe minacciato afferrando direttamente del denaro e colpendola con un calcio al ginocchio. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno subito chiamato i Carabinieri, intervenuti sul posto pochi minuti dopo.

La vittima si è poi recata autonomamente al pronto soccorso, dove i medici gli hanno refertato alcuni giorni di prognosi.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Albenga.

