Savona, è scomparsa Ilide Carabalona, madre dell’avvocato Claudio Strinati

I funerali oggi pomeriggio, martedì 11 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore di corso Colombo

Savona, è scomparsa Ilide Carabalona, madre dell’avvocato Claudio Strinati

Lutto a Savona per la scomparsa di Ilide Carabalona, madre dell’avvocato Claudio Strinati. La donna è deceduta ieri all’età di 94 anni.

I funerali si terranno oggi, lunedì 11 novembre, alle ore 15, presso la parrocchia del Sacro Cuore in corso Cristoforo Colombo a Savona.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore a Claudio Strinati, figura molto conosciuta in città non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nel mondo sportivo savonese: già dirigente del Savona Calcio e della Rari Nantes Savona, è stato anche procuratore dell’ex bomber del Genoa Thomas Skuhravy.

