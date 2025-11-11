Punto nascite del Santa Corona, il circolo Pd Pietra e Val Maremola: "Cinque anni di promesse, scuse e alibi poco credibili"

Sono trascorsi cinque anni dalla chiusura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, una ricorrenza amara sottolineata dal circolo Pd di Pietra Ligure e della Val Maremola.

"La chiusura del punto nascite del Santa Corona compie, proprio in questi giorni, 5 anni, e quindi comincia ad essere grandicella – si legge in una nota firmata dal circolo dem –. 'Cascasse il mondo!' Cinque anni passati tra promesse, scuse e alibi poco credibili, condite da un silenzio assordante ma complice dei consiglieri eletti (in maggioranza) di ieri e di oggi".

"Una chiusura che, paradossalmente, si accompagnava, peraltro, ad un piano sociosanitario che, al contrario, ne prevedeva due proprio in provincia di Savona – si legge ancora nella nota –. Poi arriva il 'fenomeno' Bucci, il quale, con sprezzo istituzionale e di tutto il suo entourage, in perfetto stile Marchese del Grillo, tornava a promettere, o meglio, a garantire una riapertura imminente del centro di ostetricia-ginecologia del nosocomio pietrese. Ma si sa, promettere (e non mantenere) non costa niente, anzi, nella brevità di ogni campagna elettorale che si rispetti, paga pure. Intanto viene chiuso anche il corso di laurea per fisioterapisti, che a Pietra Ligure ha formato fior fiore di professionisti in tanti anni, tra mille rassicurazioni ma, ahinoi, con le gambe un po' corte e il naso lunghissimo".

"Ma, naturalmente, la colpa è sempre (e ancora una volta) di Claudio Burlando, che ha governato la sanità ligure in tempo immemore. Per contro, questi, alla faccia dei benpensanti, si stanno spingendo ben oltre, portando la sanità ligure sotto un’unica Asl e con una gestione sempre più Genova-centrica. Non bastassero già le scelte scellerate del 'Gaslini diffuso' o della 'Centrale unica' del 118. Per non dimenticare le privatizzazioni, fallite miseramente, dall’amministrazione Toti. E intanto i liguri si curano sempre meno. Meditate, gente, meditate", concludono dal circolo Pd pietrese.