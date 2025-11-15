Consegnato il ricavato di “Pietra su Pietra”: 28 mila euro al progetto “Life to Life” dell’associazione Basta Poco odv

Lo scorso giovedì 13 novembre, Pietra Ligure, “Città Gentile” dal 2022, ha festeggiato la “Giornata mondiale della Gentilezza” 2025 con due appuntamenti, entrambi al Teatro Moretti.

“A Scuola di Gentilezza”, al mattino, ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure che, attraverso laboratori, testimonianze e riflessioni, hanno lavorato sul tema, imparando a tradurre la gentilezza in gesti concreti nella vita quotidiana. La “Serata Gentile”, alla sera, ha unito solidarietà, cultura e riflessione con la consegna del ricavato di 28 mila euro, comprensivi del prezioso contributo di 7 mila e 500 euro donati dai Frati e dai Volontari della Parrocchia Nostra Signora del Soccorso, della cena benefica “Pietra su Pietra” 2025 al progetto “Life to Life” dell’associazione Basta Poco odv e, a seguire, con la proiezione del docufilm “La Gentilezza”, alla presenza degli autori Federica Gambirasi e Marco Vivian. Il film, attraverso una serie di interviste a persone di età e contesti diversi, esplora il valore della gentilezza come strumento di trasformazione sociale e personale.

“Grazie alle alunne e agli alunni, a Andrea Cartotto, alla dirigente scolastica dott.ssa Manno, alle famiglie, al personale docente e non delle tredici scuole, situate in cinque comuni diversi, che compongono l’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure per le emozioni che ci hanno fatto vivere ieri mattina, grazie a Mario Baruchello e a Marco Ghini, presidente e fondatore dell’Associazione Basta Poco ODV, per averci ricordato, ancora una volta, il ‘potere’ della gentilezza e della ‘bellezza’, grazie a Federica Gambirasi e Marco Vivian per il loro bellissimo lavoro e grazie, ancora, ai nostri uffici comunali e a Nanni Taggiasco per l’impegno ‘gentile’ che non fanno mai mancare” – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali, giovanili e socio educative Marisa Pastorino, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

“Il messaggio che i ragazzi delle scuole, Baruchello e Ghini e Gambirasi e Vivian ci hanno trasmesso è chiaro, invitando tutti a coltivare la gentilezza, partendo dai piccoli e grandi gesti quotidiani, come modalità per tessere relazioni e per accrescere il bene comune – continuano De Vincenzi e Pastorino – ‘Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso’, come ci ha ricordato in mattinata la dirigente scolastica Manno, o praticare azioni profondamente consapevoli e ‘piene di senso’ come fa Basta Poco odv o, ancora, ‘raccontare’ con semplicità e sorrisi come hanno fatto Federica e Marco sono le mille sfumature di un ‘approccio’ alla vita veramente ‘rigenerante’ e ‘generativo’ di cambiamento, di bellezza, cittadinanza attiva e, più in generale, bene comune. La giornata di giovedì si inserisce nella terza edizione del ‘Grow Festival – Semi di Consapevolezza’, l’originale rassegna culturale improntata alla valorizzazione della bellezza, della libertà, della dignità, del rispetto, che da lunedì 20 ottobre a mercoledì 10 dicembre declina la ‘gentilezza’ in quattordici appuntamenti culturali”.

“Nel 2022 Pietra Ligure è diventata ufficialmente il primo ‘Comune Gentile’ della Liguria, il 40° in Italia, e ogni anno, con il Grow Festival, continuiamo a rinnovare l’impegno preso con l’adesione al ‘Movimento Italia Gentile’. Essere ‘comune gentile’ non è un’etichetta tra le tante, è un approccio, è una cifra che caratterizza tutta la città. Noi, da parte nostra, puntiamo a migliorare continuamente la nostra vocazione di ‘Comune gentile’ con strategie, gesti e azioni concreti sul fronte delle relazioni di comunità, della coesione e inclusione sociale, valorizzando la sostenibilità e la complessiva qualità di vita delle persone e, contemporaneamente, a promuovere una riflessione profonda sulla nostra società. È con questo desiderio che vi invitiamo a partecipare numerosissimi ai prossimi appuntamenti del Grow Festival che vedranno, tra le altre iniziative ancora in programma, domenica 23 novembre salire sul palco del Moretti la straordinaria storia di PizzaAut per voce del suo fondatore Nico Acampora; martedì 25 novembre celebrare insieme la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ intorno alla panchina rossa di Janira e, ancora, domenica 7 dicembre, la ‘Camminata della Gentilezza. Un Ricordo di Pace’”– concludono il Sindaco e l’Assessore.