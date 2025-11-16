 / Albenganese

Albenganese | 16 novembre 2025, 19:00

Allerta arancione nel savonese, 19 gli interventi dei vigili del fuoco: 11 per il maltempo

Un magazzino si è allagato ad Albenga in Regione Latino, i pompieri sono intervenuti con l'idrovora

Si allaga intorno alle 18.00 un magazzino di circa 40 m² con circa 1 metro d’acqua e scatta l'intervento dei vigili del fuoco ad Albenga.

Sul posto, in Regione Latino, ha operato la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito e un rinforzo da Albenga con l'idrovora per il prosciugamento.

A causa delle violenti precipitazioni i vigili del fuoco hanno registrato un totale di 19 interventi dei quali 11 riconducibili al maltempo. 

I più significativi si sono verificati ad Alassio in direzione Moglio, a Stella sulla SS334, a Zuccarello sulla SS582 e ad Albisola Superiore in Corso Mazzini.

Redazione

