"Immobili sfitti e famiglie in difficoltà: la crisi abitativa che la politica ignora"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro direttore, questa mia per esternare, una volta di più, i miei pensieri e preoccupazioni riguardanti la società in cui, purtroppo, oggi viviamo".

"Indipendentemente dalle occupazioni abusive di alloggi o stabili - cose che lascio ai fantapolitici estremisti o alle persone purtroppo sempre piu' disperate - quello che piu' colpisce sono due punti di vista generalmente ignorati dal pubblico: a) il governo (tutti, ma questo in particolare) ignora i problemi di chi ha bisogno di una abitazione in cui vivere, e b) la stagnazione economica generale in cui viviamo anche dovuta all'acquisto di immobili che poi restano inutilizzati".

"Per il punto a): la costruzione di case popolari ha subito un fermo incredibile da parecchi anni, andando cosi' a pesare sulle scelte delle famiglie dipendenti da basso reddito che non possono permettersi un mutuo non perchè non possono pagarlo - in fin dei conti, l'affitto lo pagano! - ma semplicemente perché nessuna banca vuole affrontare un possibile rischio di default dovuto a introiti bassi o labili (leggi senza contratto!). Questa e' una situazione creata dalla politica e che deve essere risolta politicamente. Non scordiamoci che le banche hanno un profitto annuale che si aggira sui 34 miliardi di euro, per cui magari un po' di rischio potrebbero anche permetterselo...! Perche' il governo non fa qualcosa per sbloccare la situazione? Sinceramente sento puzza di bruciato...".

"Per il punto b): se una persona ha molti immobili, vuol dire semplicemente che può permettersi di tenere immobilizzati migliaia, se non milioni, di euro in immobili che non rendono e su cui pagano pochissime tasse, privando cosi' il territorio degli immobili necessari per dare alloggio a chi ne ha bisogno, o una sede a chi vuole iniziare una impresa commerciale. Io penso che questo si possa chiamare 'aggiotaggio' e che dovrebbe essere punito per legge. E' semplicemente immorale che a Savona - per fare un esempio - ci siano 3000 alloggi sfitti e che moltissime famiglie siano in condizioni di alloggio precarie o addirittura in mezzo ad una strada. Strano che la Chiesa, per definizione difensore dei deboli, non dica nulla a questo riguardo... anche qui, mi sa che stia bruciando qualcosa...".

"La verità è che il mondo di oggi e' di chi ha accumulato molti soldi e li usa per soggiogare ancor più coloro che poi debbono petere una carità per poter vivere. Mi chiedo veramente come possa certa gente dormire sonni tranquilli sapendo che per causa loro persone degnissime rischiano di essere - o sono già - allo sbando".

"Forse e' anche per questo che non ci si indigna più per le stragi di bambini che ormai avvengono in tutto il mondo: molti bambini di casa nostra non stanno molto meglio, contestualmente, ed i giovani che vogliono sposarsi e metter su famiglia ci pensano due volte prima di fare un passo che poi rendera' sia loro che la loro progenie poveri e/o 'indegni' di avere un posto da chiamare 'casa'".

"Come si diceva tra lavoratori portuali una volta: 'chi rovina il porto, e' sempre il marinaio'. I signori che hanno immobili sfitti da decenni si dovrebbero fare un esamino di coscienza serio... insieme ai nostri "governanti" che di governare non hanno il più pallido sentore...".

Giuseppe Carbone