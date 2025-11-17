Imposte comunali non pagate, il Comune di Savona punta a recuperare 3 milioni nel 2025

Oltre 3 milioni per il 2025 e 2,5 milioni nel 2026. È quanto Palazzo Sisto prevede di recuperare dall’evasione delle imposte comunali nel 2025 e nel 2026, in base al Bilancio di Previsione 2026-2028.

Per l’anno in corso il recupero previsto è di 3 milioni 134 mila euro, così suddivisi: 1,6 milioni da evasione Imu, 9 mila da evasione della vecchia Ici, 1,5 milioni da evasione della Tari e 25 mila euro da evasione della Tasi. Nel 2026 il Comune prevede di recuperare 1,3 milioni da evasione Imu, 3 mila euro di recupero Ici, 1,2 milioni da evasione Tari e 8 mila euro di recupero evasione Tasi.

Gli accertamenti di Imu, Tari e imposta di soggiorno, insieme alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, sono stati affidati all’ATI Andreani Tributi – ICA, con una gara fatta lo scorso anno. L’incarico all’ATI era già stato affidato nel 2017, in seguito a gara, e il Comune ha deciso di proseguire anche per gli anni successivi con la gestione in concessione a terzi, ampliando l’appalto anche all’accertamento dell’imposta di soggiorno, prima gestita da Palazzo Sisto.