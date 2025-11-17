Bergeggi, avvistati due cavallucci marini sui fondali: "Il mare sa ancora sorprenderci"

I cavallucci marini nel mare di Bergeggi. Sono stati avvistati nei giorni scorsi sui fondali dalla scuola sub e dal centro immersioni di Spotorno, Nereo Sub - Diving Center.

Un evento particolarmente raro, soprattutto nell’Area Marina Protetta, con i due esemplari che sono stati avvistati durante un’immersione.

“Il cavalluccio marino (Hippocampus hippocampus o Hippocampus guttulatus, le specie più diffuse nel Mediterraneo) è una creatura tanto affascinante quanto discreta: corpo rivestito di piccole placche ossee, muso allungato, coda prensile che si avvolge delicatamente intorno alle alghe. È un animale simbolo di equilibrio e armonia, difficile da scorgere, spesso invisibile anche agli occhi più allenati.

Vederli qui, nel mare di Bergeggi, è un segnale incoraggiante”, dicono da Nereo Sub nel loro blog. “Le popolazioni di cavallucci marini nel Mediterraneo sono infatti in calo: studi recenti indicano che solo una piccola parte del loro habitat è realmente protetta e che molte aree costiere subiscono ancora gli effetti di pesca, traffico e inquinamento.

Eppure, in questo tratto di costa ligure, qualcosa funziona. L’AMP Isola di Bergeggi, poco più di 200 ettari di mare tutelato, continua a offrire un rifugio prezioso a specie sensibili e rare, grazie anche all’impegno collettivo di chi lo vive con rispetto”.

“Per noi del Nereo Sub, questo avvistamento è motivo di orgoglio e riflessione. Ogni immersione diventa un’occasione per osservare, documentare e raccontare la vita del mare. Non sappiamo se questi due cavallucci resteranno qui o se erano solo di passaggio, ma la loro presenza ci ricorda che il mare sa ancora sorprenderci, quando lo rispettiamo e lo proteggiamo”, concludono.