Stellanello, completata la messa in sicurezza del ponte sulla Sp 13

Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza sul ponte della Sp 13 di Val Merula (Andora-Stellanello-Testico-Passo del Cesio), in corrispondenza del chilometro 13+355, ricadente nel territorio comunale di Stellanello.

Sono stati rifatti i giunti e ricostruito l’intero pacchetto stradale, comprensivo della guaina impermeabilizzante, in modo da assicurare una migliore protezione e preservare la struttura nel tempo.

L’opera si è conclusa con il completamento della posa delle nuove barriere di sicurezza, installate in conformità alle prescrizioni normative, al fine di garantire standard di protezione più elevati per l’utenza in transito lungo l’arteria provinciale.