Riapre il Presepe nella Chiesa dei Neri a Finale Ligure: un capolavoro artigianale che rievoca la Liguria ottocentesca tra agricoltura, pesca e antichi mestieri

Riapre, nella Chiesa dei Neri di Finale Ligure, il tradizionale presepe artistico, un’opera imponente che unisce artigianalità, memoria del territorio e cura scenografica. Su una superficie di trenta metri quadrati trovano posto oltre duecento statuine circondate da un paesaggio minuziosamente costruito a mano: dalle montagne alle scogliere, dal mare con le sue onde mosse meccanicamente alle case complete di arredi. Gesso, cartongesso e polistirene compongono l’ossatura del presepe; frutta, verdure, pesci, salumi e formaggi sono realizzati in cera, mentre gli alberi prendono forma dalla stoffa. Un’opera che ha richiesto più di duemila ore di lavoro, oltre ai due mesi di allestimento necessari ogni anno..

L’opera è frutto del lavoro di Marina, Silvia e Sergio Badano, di Renata Vignaroli, Ornella Cavanna e dei cantori del Coro Polifonico Sine Nomine. Da quest’anno si aggiunge il contributo di Fabia Rampo e Laura Bartolini, appassionate di presepi e diorami. Le foto che valorizzano questa opera certosina sono di Norma Olivari.

Il percorso visivo attraversa scorci che evocano Finale e, più in generale, l’intera Liguria. Il presepe riproduce i borghi dell’entroterra con i loro muri in pietra e i tetti in ardesia, i muretti a secco e i tratti distintivi dell’architettura locale: Porta Reale con le mura medievali di Finalborgo, il campanile di San Biagio, Castel San Giovanni, Castel Govone con un tratto della strada Beretta e la Porta della Mezza Luna. Compaiono anche luoghi simbolici come la chiesa di San Lorenzo al Malpasso di Varigotti, i Cinque Campanili di Perti, la tomba del generale Caviglia, l’arco dedicato a Carlo Alberto e quello all’imperatrice Margherita in Piazza di Spagna. Non mancano la storica Piazza Vittorio Emanuele — rappresentata com’era nell’Ottocento, sterrata e alberata — e la Piazza dei Pescatori di Varigotti. A queste si aggiungono la stessa Chiesa dei Neri che ospita l’esposizione, il Ponte delle Fate in Val Ponci, il ponte San Benedetto di Finalpia, l’Arma delle Manie, i lavatoi liguri e un piccolo borgo saraceno ispirato alla Varigotti ottocentesca.

L’ambientazione è infatti quella del XIX secolo, quando la vita ruotava attorno ad agricoltura, pastorizia e pesca. Accanto ai pastori e alle loro greggi, il presepe mostra le pescelle intenti a salare le acciughe e una scena di pesca con la sciabica. Sono riprodotti uliveti, agrumeti, vigneti, orti e una varietà di antichi mestieri quasi scomparsi: cestai, bottai, tessitori al telaio, materassai e altri artigiani.

Particolarmente suggestiva è la volta celeste, costruita per mostrare le costellazioni visibili nel periodo natalizio. In quanto presepe artistico, le figure restano immobili, mentre si animano soltanto gli elementi naturali: il moto del mare, lo scorrere dell’acqua nei fiumi e nelle cascate, il passaggio della luna, lampi e tuoni. Tra gli effetti scenici più amati dai bambini vi è l’apparizione dell’angelo che, come per magia, compare e scompare all’interno di una grotta per annunciare la nascita di Gesù.

La stessa cura è stata riservata all’accompagnamento sonoro. Durante la fase notturna della scenografia risuona l’Epitaffio di Sicilo, una composizione rinvenuta in Anatolia nel 1883 e datata tra il I e il II secolo d.C., considerata la più antica partitura musicale integralmente conservata.

Il presepe, allestito in via Garibaldi a Finale Ligure, sarà visitabile nei giorni 7, 8, 13 e 14 dicembre, e poi continuativamente dal 20 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.