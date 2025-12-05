Lite tra una coppia in Darsena, lui la colpisce con una testata: intervento dei soccorsi

Scoppia una lite tra fidanzati in Darsena e l'uomo la colpisce con una testata prendendole il naso e l'occhio.

Il litigio si è verificato in via Chiodo e sul posto a seguito della chiamata di alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Savona.

La donna, 22 anni, italiana, presentava fortunatamente solo una lieve ferita al naso ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

È stato poi richiesto l'ausilio di una seconda ambulanza in quanto l'uomo, straniero, aveva un taglio sulla testa. Anche per lui è stato disposto il trasporto nel nosocomio savonese.

Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri e due volanti della polizia per gli accertamenti del caso.