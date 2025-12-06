Vado Ligure, la gioielleria Gocce Oro festeggia 25 anni di attività: un Natale ancora più prezioso

Il 18 novembre, la gioielleria Gocce Oro di Vado Ligure ha spento 25 candeline, un traguardo che riempie d’orgoglio i titolari Graziano e Giulia Foini, custodi di un sapere artigianale che da un quarto di secolo impreziosisce la città.
Per celebrare un anniversario così importante, serviva un regalo all’altezza: Gocce Oro ha infatti ottenuto il Marchio di Fabbrica – identificativo 87 SV, entrando ufficialmente tra le aziende riconosciute dalla Camera di Commercio come fabbricanti di gioielli. Un risultato prestigioso, che rende la realtà vadese una delle poche del territorio savonese a poter vantare questo titolo.
E proprio mentre il Natale si avvicina, Gocce Oro si prepara ad accogliere i clienti in uno showroom, rinnovato recentemente, dove brillano bracciali, anelli, collane, ciondoli e creazioni dal design unico. D’altra parte, donare un gioiello significa regalare un gesto d’amore, un simbolo di legami preziosi, un’emozione che dura nel tempo.
Grazie alla lavorazione artigianale interna, ogni cliente può scegliere pietre preziose (diamanti, zaffiri, diamanti neri) o pietre semipreziose (ametiste, acque marine, topazi e altre), creando gioielli personalizzati in oro o argento, su misura e totalmente originali.
Spazio anche agli appassionati di orologi, con un’ampia selezione e la nuovissima linea fashion firmata Rocco Barocco.
Ospitata in una dimora storica nel cuore di Vado Ligure, Gocce Oro rappresenta da sempre un punto di riferimento per chi cerca qualità, cura artigianale e un tocco di esclusività. Qui ogni gioiello parla di mani esperte, passione e un’idea precisa di bellezza.
Graziano e Giulia invitano tutti a scoprire le novità del negozio e a lasciarsi conquistare da creazioni che sanno emozionare.
Gocce Oro – Via Garibaldi 19/21, Vado Ligure
Telefono: 019 881190