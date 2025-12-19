 / Eventi

Alassio, ad Artender dialogo tra arte e filosofia, all’interno della mostra Re-Start

Verrà presentato il libro "L'anima dei Greci" di Giuseppe Arcadio Losa

Lunedì 22 dicembre 2025, alle 17.30, presso la Galleria Artender di Alassio si terrà la presentazione del libro “L’anima dei Greci” di Giuseppe Arcadio Losa, inserita nell’ambito della mostra Re-Start di Vanessa Di Mario, dedicata al tema delle case di riposo.

L’incontro si svolgerà nella forma di un talk dal titolo "Dialogo tra Arte e Filosofia", che vedrà confrontarsi Giuseppe Arcadio Losa, autore del volume, Vanessa Di Mario, artista, e Carla Paura, arteterapeuta. Un dialogo a più voci che intreccia riflessione filosofica, pratica artistica ed esperienza terapeutica, offrendo uno sguardo profondo e contemporaneo sul tema dell’anima, della memoria e della fragilità umana.

Nel suo libro l'autore affronta la sfida di tornare a parlare di anima in un’epoca dominata da scienza, tecnologia ed economia, ricostruendo la complessa trama di riflessioni che filosofi e scrittori greci hanno elaborato attorno alla conoscenza dell’uomo e alla sua interiorità. Un percorso che invita a riscoprire la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che siamo chiamati a diventare.

La collocazione della presentazione all’interno della mostra Re-Start rafforza il senso dell’iniziativa, creando un contesto di dialogo tra pensiero antico e questioni profondamente attuali, legate alla cura, al tempo della vita e alla dignità della persona.

