Presentato il progetto "Museo Diffuso della Memoria di Savona": i 10 totem in città per non dimenticare la stagione delle bombe di 50 anni fa (FOTO)

La presentazione del progetto e dei contenuti multimediali con l'inaugurazione del totem riepilogativo in Piazza Giulio II.

Il Museo Diffuso della Memoria di Savona è stato illustrato questa mattina nella Sala Rossa e sono stati svelati alla città i 10 totem installati in punti strategici della città grazie alla collaborazione di ESE - Ente Scuola Edile, che ha curato gratuitamente la posa, con il supporto del Comune.

Il Comune di Savona, in collaborazione con ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea - APS gargagnànfilm, il Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona e diversi altri enti e partner ha inaugurato il progetto che racconta la “stagione delle bombe” che colpì Savona esattamente cinquant'anni fa, tra il 1974 e il 1975, quando dodici attentati dinamitardi – rivendicati dall’organizzazione neofascista Ordine Nero – causarono due vittime e circa venti feriti.

La città reagì con una straordinaria mobilitazione popolare, che coinvolse diecimila volontarie e volontari nella difesa dei luoghi di lavoro e dei quartieri, testimoniando una forte risposta civile e democratica.

Il Museo Diffuso della Memoria si articola in un percorso di dieci tappe nei luoghi simbolo di quegli eventi, con fotografie, video, documenti e contenuti multimediali visibili anche sul sito https://mdms.isrecsavona.it/ che esplorano i principali luoghi della memoria, dai siti delle esplosioni alle grandi manifestazioni di massa.

I totem sono presenti in via Paleocapa, dal Palazzo della Provincia, dalla scuola Guidobono, in via Giacchero, via Cava, Piazza Sisto IV, Piazza Brennero, Piazza Saffi, Piazza Martiri e via Gramsci.

“Con il Museo Diffuso della Memoria la nostra città rinnova, in occasione del 50° anniversario, un impegno civile e culturale profondo: quello di non dimenticare. È un progetto che unisce scuole, istituzioni e associazioni in un percorso condiviso di conoscenza e partecipazione, che parla ai giovani e ricorda a tutti un periodo storico in cui Savona ha dato prova dei valori democratici e civili che si fondano sulla Costituzione e si richiamano alla Resistenza, dando ulteriore riconoscimento alla Medaglia d'oro al valor militare” dichiara l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro.

“La programmazione di questa ricorrenza aveva già visto nel 2024 l'impegno della Fondazione ISREC– sottolinea il suo presidente, Mauro Righello – che aveva attivato la programmazione per il biennio dedicato proprio all'anniversario di quei tragici fatti incardinati nel pieno della strategia della tensione e che videro una grande risposta democratica, popolare e trasversale”.

Hanno presentato il progetto e i contenuti multimediali il Responsabile Scientifico di MDMS, il professor Angelo Maneschi e il curatore del progetto MDMS, Diego Scarponi di gargagnànfilm/Università di Genova.

Domani, domenica, 9 novembre nella Sala Caduti di Nassiriya nel Palazzo della Provincia alle 10.00 verrà presentato il libro dell'ex magistrato Maurizio Picozzi “Dodici bombe contro la Resistenza” (ed. Fondazione ISREC) con l'intervento dell'onorevole Federico Fornaro. La presentazione del libro avviene nell'ambito di un convegno organizzato proprio nel giorno (9 novembre) in cui, giusto accanto al Palazzo della Provincia, scoppiò uno degli ordigni. Picozzi, che è stato Procuratore della Repubblica di Savona, mette in luce nuovi elementi storici sull'inquietante vicenda delle bombe e le connessioni politiche alla base degli attentati.

Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIM e vede la collaborazione di studenti, storici e professionisti per creare un percorso storico e multimediale per conoscere e non dimenticare.

Partner e sostenitori

Il progetto del Museo è stato fortemente voluto dal Comune di Savona, dal Liceo Scientifico O. Grassi di Savona, e ha visto il patrocinio ed il co-finanziamento di: MIM – Ministero Istruzione e Merito, MIC – Ministero della Cultura, Fondazione ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, CED - Centro educazione al digitale, ANPI, FIVL, ANED, CGIL, CISL, UIL, Auser, ACLI, ARCI, Fondazione Cento Fiori, con il supporto di: DISFOR - Università di Genova, Archivio di Stato, Biblioteca Civica di Savona, AAMOD - Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico con la collaborazione di Mauro Cerulli, Giorgio Preteni. La progettazione e la realizzazione è stata affidata a APS gargagnànfilm. La posa dei totem è stata curata dalla Scuola Edile di Savona.

LE BOMBE DI SAVONA

Il 30 aprile del 1974 l'obiettivo dell'associazione terroristica neofascista Ordine Nero (che aveva rivendicato l'attentato il 3 maggio seguente con una lettera inviata a Il Secolo XIX a Genova. ndr) era il senatore della Dc Franco Varaldo, chirurgo e presidente dell'Ordine dei Medici. La prima bomba scoppiò proprio nel palazzo dove viveva in via Paleocapa. Per miracolo non ci furono feriti.

Cronologicamente le bombe scoppiarono il 9 agosto alla centrale Enel di Vado; il 9 novembre 1974 scoppiò il secondo ordigno sul lato posteriore del palazzo della Provincia di Savona in via Sormano. La carica di dinamite, circa 10 kg di esplosivo, era stata posizionata nel locale caldaie all’interno di un condotto dell’aerazione e si venne a creare un buco di un metro e mezzo con l'abbattimento di alcune pareti. Ad essere ricoverato in stato di choc il custode, l'unica persona presente nell'edificio.

Poi il 12 novembre alla scuola di via Machiavelli; il 16 novembre su un viadotto ferroviario al Santuario e in un palazzo di Via dello Sperone; il 20 novembre in un palazzo di via Giacchero; il 23 novembre a Varazze di fronte alla caserma dei carabinieri di via Accinelli sotto i piloni dell'autostrada Genova-Ventimiglia e a Cadibona; il 24 febbraio 1975 dietro il palazzo della Prefettura; il 25 febbraio contro un traliccio dell'Enel a Savona e il 26 maggio contro la Fortezza di Monte Ciuto. Fortunatamente due sole vittime a causa dell'esplosione in via Giacchero (Fanny Dallari e Virgilio Gambolati. ndr), furono diversi i feriti.

