Alassio, torna il 27 dicembre il Concerto Natalizio del Coro Polifonico di Valleggia

Novità nella tradizione natalizia alassina, sabato 27 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco: dopo il successo dello scorso anno, torna infatti il Concerto Natalizio del Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi e accompagnato all'organo da Andrea Ravazzano.

Nella serata, organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, notissime melodie della tradizione natalizia - fra diversi Paesi, lingue e periodi storici - ma anche due brani di assoluto valore del barocco musicale: il Magnificat di Francesco Durante (in esecuzione integrale) e il Gloria di Antonio Vivaldi (di cui verranno proposti numerosi brani).

Il Coro Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure: fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, è stato diretto fino al 1956 da Attilio Acquarone, quindi per 50 anni da Giuseppe Rebella e in tempi più recenti da Marco Siri, Martino Nicora e Filippo Nicora. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica con tournée in tutta Italia e in Europa, ottenendo successi e apprezzamenti. In più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultima significativa trasferta a Cesena in un concerto dedicato a Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Da anni è impegnato nel periodo natalizio in mini-tour nella Riviera.

Dal 2019 è guidato da un maestro di esperienza internazionale, il finalese Maurizio Fiaschi: diplomato in direzione d’orchestra e in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Bendetto XVI a Savona.