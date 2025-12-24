 / Eventi

Alassio, torna il 27 dicembre il Concerto Natalizio del Coro Polifonico di Valleggia

Nella Chiesa di Santa Maria Immacolata una delle eccellenze corali del savonese

Novità nella tradizione natalizia alassina, sabato 27 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco: dopo il successo dello scorso anno, torna infatti il Concerto Natalizio del Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi e accompagnato all'organo da Andrea Ravazzano.

Nella serata, organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, notissime melodie della tradizione natalizia - fra diversi Paesi, lingue e periodi storici - ma anche due brani di assoluto valore del barocco musicale: il Magnificat di Francesco Durante (in esecuzione integrale) e il Gloria di Antonio Vivaldi (di cui verranno proposti numerosi brani).

Il Coro Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure: fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, è stato diretto fino al 1956 da Attilio Acquarone, quindi per 50 anni da Giuseppe Rebella e in tempi più recenti da Marco Siri, Martino Nicora e Filippo Nicora. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica con tournée in tutta Italia e in Europa, ottenendo successi e apprezzamenti. In più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultima significativa trasferta a Cesena in un concerto dedicato a Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Da anni è impegnato nel periodo natalizio in mini-tour nella Riviera. 

Dal 2019 è guidato da un maestro di esperienza internazionale, il finalese Maurizio Fiaschi: diplomato in direzione d’orchestra e in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Bendetto XVI a Savona.

Redazione

